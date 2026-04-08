アメリカとイランは7日、2週間の停戦で合意したと明らかにしました。10日に仲介国のパキスタンで戦闘終結に向けた協議が行われる予定です。政治部官邸キャップの矢岡亮一郎記者に聞きます。――日本政府は今回の合意をどう受け止めているんでしょうか。日本政府ですが、歓迎はしているものの、手放しに喜んではいません。木原官房長官は、「前向きな動きとして歓迎している」と述べましたが、「外交を通じて、結果が出なければいけ