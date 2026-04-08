タレントの川崎希が8日、自身のアメブロを更新。目に現れた赤みが悪化している現状を報告し、心配する子どもたちの反応に胸を痛める心境を明かした。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェのカイエンを使い分け「痛々しい涙」と題してブログを更新した川崎は、ここ数日続いていたという目の不調に言及。「目の赤みが、、、広がってきたのか自分で鏡を見ても確認出来るくらいになってしまったよ〜」と、視覚的にもはっきりと