レギュラーガソリンの全国平均価格が発表され、4週間ぶりに1リットルあたりで170円を下回りました。【映像】ガソリンスタンドで給油する人らの様子資源エネルギー庁によりますと、6日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より1リットルあたり2.8円安い、167.4円でした。イラン情勢を受けた価格の急騰に対応するために、政府が支給する補助金が反映されたことが主な要因です。3週連続の値下がりで、170円を下回