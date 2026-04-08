◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)山本由伸投手がブルージェイズ戦に先発出場し、7回途中1失点。ここまでブルージェイズとは4戦戦っていて4勝と全ての試合で勝利を挙げています。初回、先頭をスライダーで空振り三振にとると、続く打者も2球で追い込み最後はシンカーで三振。2回は先頭にライトの頭を越えるツーベースを打たれますが、続く岡本和真選手をセカンドフライ、後続も抑えピンチをし