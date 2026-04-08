韓国政府は供給不足が不安視されるガソリンの消費抑制策として、公的機関が使う車を日替わりで制限する「2部制」を始めました。【映像】政府庁舎の駐車場入口の様子河村聡リポ「政府庁舎の駐車場入口には『きょうは奇数ナンバーの車の出入りは制限されます』と書かれています」韓国の公的機関では車のナンバー末尾の数字によって、平日のうち1日ずつ運行を制限する「5部制」がすでに義務化されていますが、きょうからは末尾の