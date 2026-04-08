NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。楽天は前田健太投手の出場選手登録を抹消しました。前田投手は今季メジャーから復帰。前日7日は今季2戦目の先発で日本ハムと対戦。4回途中に右足を気にするしぐさをみせて緊急降板となっていました。今季は2試合の登板で0勝1敗、防御率2.45の成績。再登録は4月18日以後となります。