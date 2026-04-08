「仙台うみの杜水族館」の一日館長を務め、イルカに合図を出すフィギュアスケート男子の佐藤駿選手＝8日午前、仙台市ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿選手（22）が8日、出身地である仙台市の「仙台うみの杜水族館」で、一日館長を務めた。24日まで同館で開催されているイベント「SatoShunAquarium2026」の初日。イルカとの共演も披露し、駆けつけたファンや親子連れを魅了し