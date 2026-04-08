IVE（アイヴ）が、ワールドツアーを再開した。第2回ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」のアジアツアーがこのほど、マレーシア・クアラルンプールでスタートした。日本では18日と19日の2日間、京セラドーム大阪公演を控えている。韓国メディアのニュースエンは8日「クアラルンプールの舞台は、ワールドツアーの再開で、アジアツアーの幕開けを告げるステージだった。2月に2枚目アルバム『REVIVE＋』をリリースして以来、さらに充実し