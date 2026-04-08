【モデルプレス＝2026/04/08】純烈の弟分グループ「モナキ」、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。同日、都内にてリリースイベント・囲み取材を行った。会場には、2500人のファンが駆けつけ、モナキのデビューを見守った。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆純烈の弟分・モナキ、デビュー前から空前のバズモナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャ