【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹の妻でお笑いコンビ・梅小鉢の高田紗千子が4月6日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題となっている。【写真】「ラヴィット！」出演48歳芸人「すごくふざけた体勢に」長男入学式での3ショット◆梅小鉢・高田紗千子、なすなかにし・中西茂樹と長男入学式へ高田は「小学校の入学式でした」とつづり、白いパンツス