【これからの見通し】トランプ米大統領が２週間の一時停戦を発表、市場のムードが急反転、持続性はどうか きょうは相場が急変している。トランプ米大統領が２週間の一時停戦を発表したことで、市場のムードが急激に好転している。原油急落、米債利回り低下、株式市場の急騰、そして為替市場ではドル安が進行している。NY原油は117ドル台から91ドル台、日経平均は約3000円高、米10年債利回りは前日の4.3％付近から