停戦合意受けてドル売り進む=東京為替概況 米国・イスラエルとイランは2週間の停戦で合意した。ホルムズ海峡の開放などが条件で、両国の交渉を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は停戦は即時発効するとの声明を発表している。 昨日の市場で160円台を付け、今朝も159.60円台を付けるなど、ドル高が進んでいたドル円は、この発表を受けてドル売りが強まった。午前中に158.29円まで下落。4月1日に付けた158.28円