ドル円、一時１５８．０５レベルまで下落＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は一時158.05レベルと本日の安値を広げた。しかし、158円の大台割れには至らず。ユーロドルは高値を1.1709レベルに更新。 USD/JPY158.16EUR/USD1.1698