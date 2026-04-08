阪神は８日、今季の阪神の試合で使用するリリーフカーを紹介した。これまでと同じ車体の側面に「アース製薬」のロゴが印刷された。「自分の車の次に多く乗ってると思います（笑）」。第２の愛車に試乗した岩崎は「いいんじゃないですかね。色合いが加わって、地球の（マーク）ね」と感想を述べた。７日・ヤクルト戦（甲子園）では、９回に湯浅が乗車し、今季初お披露目。試合後は、ヒーローを乗せて球場を一周した。「湯浅がい