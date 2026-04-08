シーズン100敗も覚悟開幕から9試合を終えて2度しか負けていないヤクルトの開幕ダッシュは春の椿事と言えるだろう。順位をうんぬんするのは気が早すぎるとはいえ、堂々の首位に立っているのだ。これを受け、1軍監督デビュー年の池山隆寛監督（60）の手腕を「イケヤマジック」と評する声もあるようだが、今後も好調を維持できるだろうか。【写真特集】野村監督との思い出がたくさん「ノムさんとハイタッチ」「ピッチャー新庄」