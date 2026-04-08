◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）巨人・平山功太内野手（２２）が出場選手登録され、プロ初の１軍昇格となった。代わって泉が出場選手登録を抹消された。平山は独立リーグの千葉スカイセイラーズから２３年育成７位で入団。今年は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で１軍に合流すると同戦で今年のチーム初本塁打を放つなど３安打をマークし、同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）で