巨人・平山功太内野手（22）が8日、出場選手登録された。平山は23年育成ドラフト7位で独立リーグのBSL・千葉から入団。今春のオープン戦で2試合連続本塁打を放つなどアピールし、今月6日に支配下登録されていた。7日から1軍に合流しており、遠征先の広島は地元。7日の走塁練習ではヘッドスライディングを披露し、ファンを沸かせていた。