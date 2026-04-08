育休中の玲さんが楽しみにしていた、夫と子どもとの３人旅行。それがまさかの義母同行になってしまうとは…。しかも計画もチケット手配も全部玲さんまかせ。初めての子連れ旅でただでさえ大変なのに、義母の分まで考えないといけないなんて、ちょっとモヤモヤしますよね。そして苦労して仕上げたプランへの義母の反応が、また予想外で…。この先どうなってしまうのでしょうか？>>【まんが】義母と旅行に行きたくない！(ウーマンエ