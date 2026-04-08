【ブラデントン（米フロリダ州）＝帯津智昭】男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が７日、米フロリダ州ブラデントンで行われたツアー下部大会のサラソタ・チャレンジャーに出場し、ニコラス・キッカー（アルゼンチン）との１回戦を６―３、６―２で快勝した。会場は錦織が拠点とするＩＭＧアカデミー。自宅から行ける慣れ親しんだ場所での試合で、「ここで２０年以上、練習している。家から試合に行くことも、なかなかない。少しで