【「魔法使いの嫁 24」】 4月8日 発売 価格 通常版：792円 特装版：1,496円 【拡大画像へ】 ブシロードワークスは、「魔法使いの嫁 24」を4月8日に発売した。価格は792円。また、魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版も同日発売されており、こちらの価格は1,496円。さらに、「魔法使いの嫁 25 日めくりアクリル卓上