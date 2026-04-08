4月8日（現地時間7日）。ノースカロライナ大学は、男子バスケットボールチームの新たなヘッドコーチ（HC）にマイケル・マローンが就任したことを発表した。 同大は“ターヒールズ”の愛称で知られ、NCAAトーナメントで6度の優勝を誇る名門。レジェンドではマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）やビンス・カーター（元トロント・ラプター