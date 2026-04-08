Neilが、初のバックバンドスタイルでのワンマンライブ『Goodbye Fourteen』を5月31日に沖縄県那覇市のGOLD DISC OKINAWAにて開催する。 （関連：YUTA、『仮面ライダーゼッツ』主題歌で発揮する多面的な歌声NCT 127とソロシンガーで培われた強み） 本情報は、4月7日に東京都世田谷区の複合施設 HOME/WORK VILLAGE内のミュージックバー『GOOD TEMPO -MUSIC, BAR & PLANTS-』にて開催した、東京