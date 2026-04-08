８日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比２８７８円８６銭高の５万６３０８円４２銭で終了した。上昇幅は４月１日の２６７５円９６銭を上回り今年最大。歴代では３番目の大きさとなった。 出所：MINKABU PRESS