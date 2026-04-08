８日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。米国がイランに対する攻撃を２週間停止することに同意し、時間外取引で米原油先物相場が急落したことからインフレ懸念が後退した。 トランプ米大統領は日本時間８日早朝、自身のＳＮＳに「パキスタンのシャリフ首相及びムニール元帥から軍事行動の停止要請があり、イランがホルムズ海峡の完全かつ即時の安全な開放に同意することを条件に、イランへの爆撃及び攻撃を２週