ハイアール ジャパン セールスは、奥行497mmの薄型設計を採用した衣類乾燥機『OKERU（オケル）』（JZ-K40A）を4月22日より全国の家電量販店やWEB通販などで順次発売することを発表した。 【画像あり】コンパクト設計な本体 『OKERU』は、コンパクトな本体サイズながら最大4kgの衣類乾燥に対応する排気式の衣類乾燥機だ。都市部を中心とした住居の狭小化や、共働き世帯の増加といった背景を受け、省スペー