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○経済統計・イベントなど ０３：００米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨 ０８：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・５年物利付国債の入札 １４：００日・消費者態度指数 １５：００独・鉱工業生産 １５：００独・貿易収支 ２１：３０米・実質ＧＤＰ（国内総生