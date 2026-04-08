3Dプリンターを購入したいと思っても、「サイズ感が分からない」「操作が難しそう」と感じ、なかなか踏み切れない人は多い。そうした声に応える形で、APPLE TREEは「ビックカメラ 有楽町店」でFLASHFORGE製3Dプリンター「Adventurer5M」の実機展示を開始した。●店頭×オンラインで体験から購入までを提供展示が行われているのは、ビックカメラ有楽町店5階のプリンター・インク売り場。これまでオンライン販売が中心だった3Dプ