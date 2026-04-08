エディオンは4月10日に、同社のプライベートブランドである「e angle」の冷凍庫「ANGV-FRU107-B-W」の販売を、「エディオン」全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は4万4800円。 ●タッチパネル採用で操作性が向上「ANGV-FRU107-B-W」は、ユーザーからの意見を受けてパネル式の操作部を採用し、運転モード（冷凍・冷蔵・急冷凍）や温度設定といった運転状況をより見やすくし