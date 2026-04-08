現地４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、守田英正が所属するポルトガル王者のスポルティングは、プレミアリーグ首位のアーセナルとホームで対戦。後半アディショナルタイム１分に、カイ・ハバーツにゴールを許し、０−１で敗れた。チームは黒星を喫したものの、ダブルボランチの一角で先発した守田は躍動。献身的な守備でピンチの芽を摘めば、終盤には絶妙なターンからのパスでカウンターの