Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。春の景色を楽しむ姿を公開し、注目を集めている。 【写真】目黒川沿いを訪れた玉森裕太／『ボス恋』ロケ地を訪れた玉森裕太の過去ショット ■目黒川沿いで夜桜を堪能する玉森裕太 公開された写真は3枚で、1枚目にはライトアップされた目黒川沿いの桜を背景に、玉森がたたずむ幻想的な姿が収められている。グレーのカーディガンに白Tシャツ、黒パンツを合わせたラ