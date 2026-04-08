嵐の二宮和也が自身のXを更新し、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の名古屋公演に足を運んだファンへの櫻井翔からの伝言を伝えた。 【写真】櫻井翔からファンへのメッセージを伝える二宮和也／札幌公演＆東京公演を終え感謝 ■櫻井翔からの伝言を投稿「会場に来ていただけるだけで本当にありがたい」 二宮は、「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を