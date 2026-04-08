8日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比2850円高の5万6430円で取引を終えた。出来高は5万9381枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては121.58円高。 株探ニュース