8日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比124.5ポイント高の3788ポイントで取引を終えた。出来高は9万2722枚だった。この日のTOPIXの現物終値3775.3ポイントに対しては12.70ポイント高。 株探ニュース