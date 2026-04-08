8日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比1090ポイント高の3万4225ポイントで取引を終えた。出来高は5459枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4125.88ポイントに対しては99.12ポイント高。 株探ニュース