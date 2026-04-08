8日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比37.5ポイント高の1925.5ポイントで取引を終えた。出来高は164枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1937.8ポイントに対しては12.3ポイント安。 株探ニュース