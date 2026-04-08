リソー教育グループ [東証Ｐ] が4月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比7.0％減の27.3億円になったが、27年2月期は前期比2.5％増の28億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.6％増の10.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.3％→11.7％に改善した。 株探ニュース