アウンコンサルティング [東証Ｓ] が4月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は3300万円の赤字(前年同期は2800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常損益は100万円の赤字(前年同期は1000万円の黒字)に転落したが、売上営業損益率は前年同期の-13.5％→-12.5％に改善した。 株探ニュース