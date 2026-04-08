俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が7日、「妻が作ったお花見弁当とペット達」と題しブログを更新。料理研究家で21歳下の妻・花音さんが手作りした“花見弁当”を持って、花見を楽しんだことを報告した。【写真複数あり】「素敵な奥様ですね」料理研究家の妻手作りの“花見弁当”を披露した川崎麻世麻世は「昨日は気候も温かくお花見日和」とつづり、ペットたちを連れて、妻と花見に出かけたことを報告。妻との2ショ