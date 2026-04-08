お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、6日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。阪神甲子園球場で感動した出来事を明かした。同番組では、かねて将来的に「関西に帰りたい」と話している岡村に向けて「阪神タイガースSP」を特集。同球団OBの今成亮太氏、阪神ファンの「祇園」木粼太郎が、その魅力をプレゼン。お笑いタレントのなるみは「関西に住もうと思ったら、阪神のこ