◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が7回のマウンドでピンチを招きましたが、継投したアレックス・ベシア投手が無失点で救います。ベンチに戻るとハグで喜びを伝えました。山本投手は三者凡退を築くなど5回まで無失点投球を続けます。6回に先頭にこの日2本目のヒットで出塁を許すと、その後1アウト2塁となり1番・スプリンガー選手にタイムリーを浴び1点を返されました