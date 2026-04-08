4月5日、日本マクドナルドの公式Xが更新された。投稿には音声が収録された動画がアップされ、声優の古谷徹が起用されている。しかし、ネットでは拒否感を示す意見が出ている。投稿では、ハンバーガーのシルエットが浮き出る演出の動画と同時に《この声…まさか》とつづられ、古谷とともに、池田秀一、早見沙織がそれぞれ「何かしら……来るわ」「これは……新しいバーガー」「見えるぞ、私にも見える」とセリフを放つ声が公開