Image: Volkswagen スマートフォンやタブレットによって、画面のタッチ操作に慣れまくった人類。スマホの使用感をそのまま車の中に持ってこようと、多くの自動車メーカーが車載スクリーンで車内の多くのことを操作できるよう変更していきました。スクリーン操作で車の中から消えたのは物理ボタン。いち早くスクリーン操作を導入し、これまたいち早く物理ボタン復活に舵をとったフォルクスワ