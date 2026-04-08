ベッツが10日間の負傷者リスト入り米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は4日（日本時間5日）の敵地・ナショナルズ戦で負傷交代。右腹斜筋の張りで10日間の負傷者リスト（IL）入りした。ドジャースでは昨季マックス・マンシー内野手やアレックス・ベシア投手も戦線離脱した腹斜筋の故障について、トップアスリートの専属トレーナーを務める「Tokyo Acupuncture Shibaura /はり治療院」の新盛淳司院長に聞いた。◇