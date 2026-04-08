「低打率や三振数の多さよりも、重要な数字があります」【もっと読む】ドジャース大谷翔平が「二刀流」にこだわる本当の理由ホワイトソックスの村上宗隆（26）に関してこう言うのはメジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏だ。開幕戦から3試合連続本塁打を放つなど、日本時間7日までの10試合で4発。ヤクルト時代の22年に56本塁打を放って三冠王を達成したパワーを発揮している。6日のブルージェイズ戦、7日のオリオー