環境省提供 災害廃棄物の処理など自治体の支援活動を行うため、環境省中国四国地方環境事務所が8日、一般社団法人日本RV協会と災害時のキャンピングカーの提供に関する協定を締結しました。 高松サンポート合同庁舎で調印式があり、坂口芳輝・中国四国地方環境事務所長、福井智之・四国事務所長、日本RV協会の荒木賢治会長が出席しました。 中国四国地方環境事務所は災害発生時、災害廃棄物の発生状況