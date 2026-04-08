ドジャース・山本由伸（27）が日本時間8日、敵地トロントでのブルージェイズ戦に2勝目（1敗）をかけて登板。昨季、ワールドシリーズ連覇を果たした相性のいい地で、2023年のア・リーグ最多奪三振（237）のケビン・ガウスマン（35）との投げ合いとなった。【もっと読む】佐々木朗希またも“自己中発言”で捕手批判？ 露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻昨年のカブスとの日本開幕戦に次いで2年連続の大役を務め、今季初戦