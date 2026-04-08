巨人は今季も“鬼門”に苦しめられるのか。【もっと読む】エースの歯車を狂わせた2025年大谷ドジャースとのドリームマッチ昨季は広島の本拠地マツダスタジアムでの3連戦で3度とも3連敗を喫するなど、2勝10敗と大きく負け越した。先発投手は勝ち星なしの9敗。56回3分の2を投げて44失点（自責点39）、防御率6.19。打線も球場別で最低打率の.226、6本塁打とサッパリだった。7日、今季初の敵地での一戦も締まらない試合となった