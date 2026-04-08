都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」グランド ハイアット 東京にて、世界で愛される「ポケットモンスター」の誕生30周年を記念した宿泊プランが提供される「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」が、期間限定で開催されます☆ グランド ハイアット 東京「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」 宿泊期間：2026年6月2