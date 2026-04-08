今年１月の箱根駅伝で１２位の東海大は８日、神奈川・平塚市の東海大湘南キャンパス陸上競技場で、２０２６年度新体制会見を行った。中長距離・駅伝ブロックは両角速監督（５９）が退任し、総監督に就任。西出仁明（にしで・のりあき）ヘッドコーチ（５１）が監督に昇格した。両角総監督は「私は高校生のスカウティングに力を入れて現場は西出監督に任せます」と説明。西出新監督は「『スピードの東海大』を復活させたい」と意