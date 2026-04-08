9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）のSCREENXビジュアルが解禁された。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮同作品は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載している同名漫画の実写化。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂